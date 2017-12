Puerta assumirá presidência por 48 horas O senador Ramón Puerta, presidente do Senado, afirmou esta manhã que ocupará a Presidência da Argentina por somente 48 horas. Puerta disse que permanecerá no cargo somente até que a Assembléia Legislativa (sessão conjunta do Senado e da Câmara) escolha o substituto de Fernando dDe la Rúa. Ramón Puerta destacou que "a maioria dos justicialistas quer que se convoque eleições o mais rápido possível". Sobre o estado de sítio, o presidente interino informou que será suspenso quando a situação estiver mais tranqüila. Já o presidente De la Rúa afirmou que quer a suspensão do estado de sítio como seu último ato de governo. Leia o especial