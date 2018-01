Puigdemont se reúne em Bruxelas com presidente do Parlamento catalão

BRUXELAS - O líder independentista Carles Puigdemont se reuniu nesta quarta-feira, 24, com o presidente do Parlamento catalão, Roger Torrent, em Bruxelas, apesar da ordem do governo espanhol para proibir que a representação da Catalunha na capital belga fosse utilizada para o encontro.

+ Espanha promete impedir retorno de líder catalão do exílio

Torrent tem a intenção de comunicar a Puigdemont que poderia convocar um plenário de posse no Legislativo regional na próxima terça-feira, 30. Ele também conversou com os outro quatro deputados separatistas, todos ex-secretários do governo cassado por Madri, que estão autoexilados em Bruxelas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Foram dadas instruções à delegação da Generalitat (Executivo catalão) da Catalunha em Bruxelas a fim de que ela não permita essa reunião nos locais da delegação da Catalunha em Bruxelas", disse uma fonte diplomática em Madri.

Desde que a Catalunha foi posta sob intervenção do governo espanhol no fim de outubro após a declaração unilateral de independência feita pelo Legislativo regional, os locais de representação catalã em Bruxelas dependem diretamente do Executivo central, controlado pelo premiê Mariano Rajoy.

+ Líder deposto defende sua capacidade de governar a Catalunha mesmo na Bélgica

"Não há motivos para impedir a realização desta reunião e nos reservados o direito de estudar as implicações legais que possa ter esta situação", disse Joan María Piqué, porta-voz do partido de Puigdemont.

O encontro entre o governador deposto da Catalunha e o novo presidente do Legislativo faz parte dos esforços de ambos para organizar a sessão do Parlamento regional para oficializar o nome de Puigdemont como líder regional, o que deve acontecer até o fim do mês.

Acusado pela Justiça espanhola de rebelião, sedição e peculato, ele é o único candidato para formar um novo governo catalão depois das eleições regionais em 21 de dezembro.

Ao todo, oito parlamentares eleitos em dezembro estão impedidos de exercer seu mandato: Puigdemont e seus quatro ex-secretários, e três deputados separatistas que estão em prisão preventiva em cadeias de Madri. / AFP