Putim pede ao Parlamento para ratificar acordo nuclear

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu hoje que o Parlamento deixe de lado as divergências entre Moscou e Washington sobre o Iraque e ratifique um tratado de redução do arsenal nuclear. "Nossa posição sobre a questão iraquiana não coincide com a dos Estados Unidos e isso cria um ambiente desfavorável para o trabalho de ratificação deste documento", afirmou. "Mas é do interesse da Rússia que este documento seja ratificado." O Tratado de Moscou, firmado em 2002 por Rússia e Estados Unidos, prevê que cada país reduza de mais de 6 mil para 1,7 mil e 2,2 mil, respectivamente, suas armas nucleares de longo alcance. Ainda hoje, a chancelaria russa anunciou a retirada de seu embaixador de Bagdá, um dos últimos representantes diplomáticos estrangeiros ainda na capital iraquiana.