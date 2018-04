Putin acusa Ocidente forçar mudança de regime no Irã

"Sob o disfarce de tentarem impedir a disseminação das armas de destruição em massa, eles (potências ocidentais) buscam alcançar um objetivo totalmente diferente: a mudança de regime", declarou Putin, citado por agências russas de notícias.

Os Estados Unidos e alguns de seus aliados suspeitam que o Irã desenvolva em segredo um programa nuclear bélico. O Irã sustenta que seu programa nuclear é civil e tem finalidades pacíficas, como a geração de energia elétrica, estando de acordo com as normas do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, do qual é signatário.

Putin também declarou nesta sexta-feira que seu país cumpre uma obrigação global ao manter um vultoso arsenal atômico, capaz de contrabalançar o poderio militar norte-americano e de prevenir o surgimento de conflitos.

Os comentários de Putin foram feitos durante visita a um centro de pesquisa nuclear na antes secreta cidade de Sarov. A visita ocorre dias antes das eleições presidenciais, marcadas para 4 de março, para as quais Putin desponta como favorito, provavelmente para vencer ainda em primeiro turno.

Putin participou hoje de uma reunião especial de segurança com especialistas do setor e criticou o plano norte-americano de posicionar um escudo antimísseis na Europa. O primeiro-ministro advertiu aos EUA que a Rússia "não pretende desarmar-se unilateralmente" e afirmou que as Forças Armadas de seu país estão desenvolvimento novas e mais poderosas armas nucleares.

"Este não é apenas o nosso objetivo como nação, mas também uma obrigação perante toda a humanidade, a de manter um equilíbrio de forças e recursos", declarou Putin, citado por agências russas de notícias.

"Isto é muito importante. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse equilíbrio assegurou a ausência de conflitos globais", observou. "Infelizmente, hoje há diversos conflitos regionais em andamento e o número deles está aumentando. No entanto, o equilíbrio de forças estratégias ajudará a evitar grandes conflitos", concluiu.

No decorrer da última semana, durante ato de campanha, Putin prometeu investir 23 trilhões de rublos (quantia equivalente a R$ 1,345 bilhões) no desenvolvimento de um novo estoque de armas atômicas. As informações são da Dow Jones.