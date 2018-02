Putin afirma que EUA querem tornar a Rússia submissa

De acordo com Putin, as sanções contra a Rússia impostas pelos os EUA e pela União Europeia são contrárias aos próprios interesses desses países. Ele disse que os aliados dos EUA na Europa estavam tentando "proteger outros interesses nacionais" por razões que não ficaram claras.

O líder russo procurou projetar uma imagem otimista, minimizando a queda do rublo e dizendo que a proibição de alimentos ocidental introduzida em resposta às sanções, iria impulsionar indústrias locais. Ele também expressou confiança de que as atuais tensões entre a Rússia e o Ocidente iriam diminuir, dizendo que "ninguém quer agravar essa situação no mundo".

Putin foi o primeiro líder a deixar a cúpula do G-20 em Brisbane, na Austrália, no domingo, antes do presidente Barack Obama e de líderes europeus iniciarem as discussões sobre a Ucrânia. Fonte: Associated Press.