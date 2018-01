Putin anuncia retirada das tropas da Síria

MOSCOU - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou nesta segunda-feira, 14, a retirada das tropas do país na Síria. Segundo Putin, os objetivos da operação militar russa em território sírio foram cumpridos.

A decisão foi anunciada no mesmo dia em que a ONU retomou em Genebra as negociações por um fim à guerra civil no país. A retirada, ainda de acordo com o presidente, começa amanhã.

"Considero que os objetivos estabelecidos pelo Ministério da Defesa foram cumpridos de modo geral", disse Putin, segundo a imprensa estatal russa. "Por isso ordenei o início da retirada de nossas forças militares da República Árabe da Síria a partir de amanhã."

Em comunicado, Assad agradeceu Putin pela diminuição das operações russas na síria, em concordância com a situação atual no terreno de operações.

Ainda de acordo com Putin, o objetivo da medida é estimular as negociações diplomáticas em curso para o fim do conflito. Ainda segundo o líder russo, a decisão foi tomada em conjunto com o presidente sírio, Bashar Assad.

Putin também afirmou que as bases aérea e marítima da Rússia em Latakia continuarão a operar normalmente. / NYT, EFE e AFP