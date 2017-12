Putin apoia entrada de Turner na NTV O presidente da Rússia, Vladimir Putin, é favorável a uma possível compra por parte do fundador da CNN, Ted Turner, de uma cota minoritária da NTV, emissora do grupo privado russo Media-Most, conhecida nos últimos anos por suas posições críticas ao Kremlin. "O presidente me disse que considera muito positivo que Turner queira comprar ações da NTV", afirmou hoje o chefe do Partido Unidade (governamental), Boris Gryzlov, depois de uma reunião com Putin. Nas últimas semanas Turner vem declarando seu interesse em adquirir 19% da NTV. A emissora tem estado no centro de uma controvérsia político-judicial na Rússia. Seu fundador, Vladimir Gusinski, foi acusado de fraude por legisladores à raiz de dívidas contraídas com a empresa de gás Gazprom. Gusinski se considera, entretanto, vítima de uma manobra política orquestrada pelo Kremlin para dividir suas empresas de comunicação. Após vários acordos, as ações do grupo foram repartidas em três partes: a maioria passou para a Gazprom; uma minoria ficou nas mãos de Gusinski; e 19% estão à venda.