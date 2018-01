Putin chama guerra no Iraque de "ilegítima" O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a guerra liderada pelos EUA no Iraque é ilegítima e uma ameaça à lei internacional, mas saudou, com fortes reservas, a queda de Saddam Hussein. Numa cúpula em São Petersburgo, Putin, o chanceler alemão, Gerhard Schroeder, e o presidente francês, Jacques Chirac, voltaram a defender um papel central para as Nações Unidas na reconstrução do Iraque. Entretanto, Putin assinalou que a Rússia está disposta a cooperar com as forças da coalizão. Ele adiantou que Moscou poderia até considerar o cancelamento da dívida de Bagdá com a Rússia, mas só com um futuro governo legítimo e estável, que seja expressão genuína do povo iraquiano. Numa entrevista coletiva após a reunião, Putin questionou os Estados Unidos por não terem encontrado armas de destruição em massa no Iraque, que, lembrou, foi a única justificativa para a guerra. "Mesmo no momento mais crítico da luta por sua sobrevivência, o regime iraquiano não usou tais armas (de destruição em massa)", raciocinou Putin. "Se nesses últimos momentos de sua existência ele não as usou, significa que elas não existem. Ou estavam em tal condição que não podiam ser usadas. Isso levanta a questão sobre a justificativa para toda a ação". Rússia, França e Alemanha defenderam o retorno dos inspetores de armas da ONU para o Iraque. "Sem os inspetores, o eventual encontro de armas de destruição em massa no território iraquiano não seria legitimado", advertiu Putin. Anteriormente, falando a políticos e empresários alemães e russos sobre a queda de Saddam, Putin considerou que "obviamente a queda de um regime tirânico é algo positivo. Mas as perdas humanas, a catástrofe humanitária, a destruição, são todos algo negativo". Para o líder do Kremlin, o sistema jurídico internacional foi abalado pela guerra. "Temos de lembrar que mais de 80% das nações do mundo não atendem os padrões democráticos europeus, mas apenas as pessoas dessas nações podem determinar seu futuro. O princípio da soberania deveria se manter inabalável", defendeu Putin. "E outra questão é: essas nações estão prontas para a introdução da democracia?" Putin, Schroeder e Chirac afirmaram que tem de ser dado às Nações Unidas um papel de liderança no Iraque. "A tarefa de restaurar o sistema político, econômico e social do Iraque é enorme", frisou Chirac na entrevista coletiva. "Apenas as Nações Unidas tem legitimidade para fazer isso". Schroeder disse que detalhes do processo de paz no Iraque poderiam ser discutidos com a coalizão liderada pelos EUA, "mas temos de alcançar um acordo sob o amparo" da ONU. Veja o especial :