Putin chega à Holanda para encontro UE-Rússia O presidente russo, Vladimir Putin, chegou à Holanda, para o encontro da Rússia com a União Européia, mas os esforços para se alinhavar uma nova parceria devem ser ofuscados pelo debate sobre a controversa eleição na Ucrânia. Putin terá um encontro de meio dia com membros da UE, que criticou fortemente o governo ucraniano pelas irregularidades e fraudes no processo eleitoral. Os EUA, por meio de seu secretário de Estado, Colin Powell, pediu a revisão ampla da contagem de votos. "Caso contrário haverá conseqüências sobre nossas relações com a Ucrânia", disse. Putin, por sua vez, enviou mais um telegrama de congratulações para o primeiro-ministro Viktor Yanukovich, que se proclamou vitorioso na eleição do fim de semana. Putin endossou a vitória de Yanukovich mesmo antes da divulgação dos resultados oficiais, que deram menos de três pontos porcentuais de vantagem sobre o opositor Viktor Yushchenko. "Cidadãos de nossas nações, ligados pelos elos históricos e culturais comuns, estão ficando ainda mais próximos", disse Putin.