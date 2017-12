Putin chega à Jordânia para se reunir com o rei Abdullah O presidente russo, Vladimir Putin, chegou na noite de segunda-feira, 12, à capital jordaniana, onde encerrará uma viagem pelo Oriente Médio, depois de passar por Arábia Saudita e Catar. Putin se reunirá com o rei Abdullah II para discutir assuntos regionais como a deterioração da situação no Iraque, a crise nuclear iraniana, e a maneira como a Rússia pode ajudar a buscar uma solução do conflito árabe-israelense, segundo fontes diplomáticas. O líder russo vai se reunir também com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, numa tentativa de retomar o processo de paz no Oriente Médio. O governo jordaniano elogiou a visita do governante russo a seu país. "É um acontecimento extremamente importante, que reflete os laços históricos entre dois países amigos", disse. Outro assunto que Putin discutirá com as autoridades jordanianas será o acordo conseguido em Meca (Arábia Saudita) entre os partidos rivais palestinos Fatah e Hamas. Na Arábia Saudita, ele também discutiu com o governo do país os acordos de Meca e outros assuntos regionais.