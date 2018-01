Putin cobra paradeiro de Saddam e de armas proibidas O presidente Vladimir Putin montou o palco para um confronto com Washington no Conselho de Segurança da ONU, ao afirmar que sanções contra o Iraque só podem ser suspensas depois que a ameaça das armas de destruição em massa seja totalmente eliminada, e insistiu num papel central da ONU na reconstrução do país. Depois de quase duas horas de conversações com o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, Putin enfatizou que a coalizão liderada pelos EUA apoiou sua guerra no Iraque na alegação de que Bagdá dispunha de tais armas, e disse que a questão tem de ser esclarecida antes que as sanções possam ser suspensas. Os Estados Unidos, por seu lado, querem que sejam rapidamente eliminadas as sanções impostas ao Iraque depois da invasão do Kuwait, em 1990. Putin destacou que é desconhecido o paradeiro do líder iraquiano Saddam Hussein e que não está claro se a ameaça das armas de destruição em massa foi eliminada. Por sua parte, Blair defendeu apaixonadamente que a Rússia deve cooperar com a coalizão anglo-americana no Iraque pós-guerra, e considerou que a discussão sobre o papel da ONU será um teste-chave para as mais poderosas nações do mundo superarem suas discordâncias em relação à guerra e cooperarem no enfrentamento de ameaças globais. Ele também concordou que a coalizão liderada pelos EUA tem de estar preparada para aceitar um papel-chave da ONU no Iraque, mas ponderou que os membros do CS contrários à guerra têm de entender que a coalizão não irá se apressar em entregar o controle de um país onde seus soldados derramaram sangue. Veja o especial :