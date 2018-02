Putin comemora aniversário de 62 anos na Sibéria

O presidente russo Vladimir Putin comemora seu aniversário de 62 anos na Sibéria enquanto apoiadores de toda a Rússia fazem tributos em sua homenagem. Segundo seu assessor de imprensa informou à mídia russa, Putin está em uma floresta a "300/400km de distância da área habitada mais próxima". O político tem tentado amenizar a imagem de "durão" com vasta publicidade onde aparece caçando, pescando ou andando a cavalo na natureza - frequentemente sem camisa.

Em Grozny, capital da Chechênia, milhares de pessoas carregaram uma bandeira da Rússia de 600 metros pelas ruas. Outros se vestiram de vermelho, branco e azul e andaram de maneira a formar uma enorme bandeira humana, com muitos segurando retratos do líder russo acima das cabeças. O presidente da Chechênia, Ramzan Kadyrov, escreveu no seu Instagram que 100 mil pessoas participaram do evento.

Sites de notícias russos publicaram fotografias da exposição de um dia exibida em Moscou "The 12 Labors of Vladimir Putin", onde o presidente é retratado como Hércules, batalhando contra países ocidentais disfarçados como serpentes e monstros, ou domando um boi com o símbolo da Crimeia, região ucraniana anexada à Rússia em março.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As avaliações sempre altas de Putin subiram ainda mais esse ano pela resposta às manifestações pró-Europa na Ucrânia contra a anexação da Crimeia e pela reação desafiadora às sanções ocidentais. Sua média de aprovação permanece em 86%, de acordo com o independente Levada Center.

Souvenirs decorados com o rosto de Putin se tornaram os mais vendidos na Praça Vermelha, enquanto designers russos fizeram do presidente o tema de camisas e suéteres caros.

O patriarca Kirill, chefe da Igreja Ortodoxa Russa, parabenizou Putin pelo aniversário e disse que seu mandato no governo se tornou "parte integral da história nacional".

Entretanto, diante da queda do rublo em consequência da pressão das sanções ocidentais, alguns comentários na internet são menos entusiasmados: "O dólar é 40 (rublos), o euro é 50, e Putin é 62" foi uma das piadas que se espalharam pela internet. Fonte: Associated Press.