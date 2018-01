Putin confirma novo regime de vistos entre Rússia e UE O presidente russo, Vladimir Putin, sancionou a lei ratificando o acordo sobre o novo regime de vistos entre a Rússia e a União Européia, informou o serviço de imprensa do Kremlin. O novo regime de vistos simplifica os trâmites para delegações oficiais, jornalistas, empresários, cientistas, personalidades da cultura e esporte e estudantes, entre outros. O acordo foi assinado na cúpula UE-Rússia de 25 de maio de 2006, em Sochi. A Duma (câmara baixa do Parlamento russo) ratificou a lei no dia 14 de fevereiro, e o Senado, uma semana mais tarde. A comissária de Relações Exteriores da UE, Benita Ferrero-Waldner, disse em outubro em Moscou que esperava ver o novo regime de vistos entrar em vigor este ano. O protocolo de readmissão de imigrantes ilegais, que deve conduzir a longo prazo a um sistema sem vistos, estipula o retorno tanto de imigrantes russos quanto de cidadãos da UE, de terceiros países e apátridas.