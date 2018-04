Putin critica posicionamento do Ocidente sobre a Síria O homem forte da Rússia, o primeiro-ministro Vladimir Putin, criticou nesta segunda-feira o posicionamento do Ocidente sobre a Síria, e alertou contra atraques ao Irã em um artigo publicado em meio a seu provável retorno à presidência do país, como apontaram as pesquisas deste fim de semana.