Putin critica Washington por possível ataque contra Iraque O presidente da Rússia, Vladimir Putin, criticou uma possível ação militar norte-americana contra o Iraque, afirmando que a situação na nação do Golfo Pérsico é diferente da do Afeganistão e que apenas o Conselho de Segurança da ONU poderia autorizar qualquer ataque. Em uma entrevista publicada hoje pelo jornal norte-americano The Wall Street Journal, Puttin considera a parceria de sua nação com os Estados Unidos "uma chave para a estabilidade no mundo". As duas nações, segundo o líder russo, "atingiram um novo grau de confiança". "Esta confiança nos permite, apesar de qualquer diferença ou argumentos em questões específicas, evitar confrontações". Putin foi o primeiro líder mundial a expressar suas condolências ao presidente dos EUA, George W. Bush, depois dos ataques terroristas de 11 de setembro, e, além disso, tem sido um aliado na campanha norte-americana contra o terrorismo. No entanto, a Rússia é o principal aliado dos iraquianos no Conselho de Segurança, e Moscou tenta freqüentemente pôr um fim às sanções econômicas impostas ao Iraque depois que o país invadiu o Kuwait em 1990. Na entrevista, Putin questiona a inclusão do Iraque no que o presidente Bush chamou de "eixo do mal" durante seu discurso à nação em 29 de janeiro. Vários analistas sugerem que o Iraque poderia vir a ser o próximo da lista de países a serem atacados na campanha anti-terrorismo.