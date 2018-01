Putin defende primazia da ONU no cenário internacional O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a ONU deveria ter um papel-chave na resolução de conflitos regionais, crises econômicas e problemas relacionados ao terrorismo e extremismo. "A situação internacional traz à tona a necessidade de assegurar a supremacia da lei internacional e das instituições internacionais de segurança, em primeiro lugar as Nações Unidas", disse Putin em cerimônia no Kremlin na qual recebeu as credenciais dos embaixadores de Israel, Venezuela, Guatemala, Cuba, Eritréia, Madagascar e Sri Lanka. "Eu estou convencido que os desafios impostos por essas dificuldades serão superados por meio da solidariedade da comunidade internacional", disse. Putin fez forte oposição à guerra liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque, expressando preferência pela diplomacia e defendendo a continuidade dos trabalhos dos inspetores de armas da ONU. Desde que a guerra começou, Putin uniu-se à França e à Alemanha no sentido de fazer com que a ONU tivesse um papel central na reconstrução do Iraque no pós-guerra. O ministro do Exterior, Igor Ivanov, reforçou essa posição, defendendo que todos os membros do Conselho de Segurança da ONU deveriam unir forças a fim de resolver os problemas pelos quais o Iraque está passando. Ele destacou a necessidade de cooperação no processo de reconstrução do país. No seu comentário de hoje, Putin disse que Rússia e Israel buscarão aumentar os esforços para promover a paz entre israelenses e palestinos. "Hoje, mais do que nunca, precisamos coordenar nossos esforços com a comunidade internacional para garantir uma paz real no Oriente Médio", disse Putin. A Rússia é oficialmente co-responsável pelo processo de paz no Oriente Médio, mas os seus esforços diplomáticos têm sido eclipsados pela política externa americana. Veja o especial :