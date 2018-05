Putin desiste de debate durante as eleições Candidato à presidência da Rússia, Vladimir Putin não participará dos debates durante a campanha eleitoral em razão de suas funções como primeiro-ministro. Segundo seu porta-voz, a presença do premiê nesses eventos "o impediria de executar suas funções". Após dois mandatos, Putin assumiu o cargo de primeiro-ministro durante a presidência de Dmitri Medvedev, seu aliado. Agora, é candidato a voltar ao cargo. Seus rivais vêm pedindo que ele se afaste da chefia do governo para disputar as eleições.