Putin deve se eleger no 1º turno, dizem pesquisas russas

Uma sondagem do independente Centro Levada mostrou que Putin ficaria com 66% dos votos, enquanto em outra, da estatal Fundação Opinião Pública, o primeiro-ministro aparece com 58,7% das intenções. Mais cedo nesta semana, o Centro para o Estudo da Opinião Pública havia previsto vitória similar para Putin, com 58,6% dos votos.

Putin foi presidente russo entre 2000 e 2008. A campanha dele, porém, tem enfrentado maior oposição nos últimos meses, após seu Partido Rússia Unida ter vencido uma disputa eleitoral pelo Parlamento que muitos consideraram fraudada.

Pesquisas anteriores mostravam Putin com menos que os 50% dos votos necessários para evitar um inédito segundo turno no país. A realização de um segundo turno é "altamente improvável" agora, disse Lev Gudkov, chefe do Centro Levada Center, segundo a agência de notícias Interfax.

O líder comunista Gennady Zyuganov apareceu em segundo, com 15% das intenções de voto, segundo o Centro Levada. Na sondagem do Centro de Opinião Pública, Zyugannov está em segundo com 16,2%. As informações são da Dow Jones.