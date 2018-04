Putin discursa em estádio para 75 mil partidários

Funcionários do Partido Rússia Unida, de Putin, disseram que 130 mil pessoas compareceram a uma passeata a favor do premiê, ao longo do rio Moscou, até o estádio Luzhniki, e que o discurso de 90 minutos teria sido visto no local por 100 mil, a capacidade máxima do edifício esportivo. Mas a contagem oficial indica que a multidão ficou ao redor de 75 mil pessoas.

"Nós venceremos, somos uma nação de vencedores. Não permitiremos que ninguém imponha sua vontade a nós, nós temos vontade própria" disse Putin para a multidão. Como lembrança da coragem dos russos, ele invocou a Batalha de Borodino, quando tropas russas combateram os exércitos franceses e europeus de Napoleão Bonaparte que avançavam sobre Moscou em 1812.

Os outros três candidatos a presidente também fizeram comícios nesta quinta-feira, mas eles atraíram um número bem menor de partidários. O candidato do Partido Comunista, Gennadi Zyuganov, conseguiu atrair entre 2,5 mil e 3 mil partidários. Crítico ferrenho de Putin e do Partido Rússia Unida, Gennadi poderá receber uma votação expressiva, embora não capaz de ameaçar a liderança de Putin.

Sergey Mironov, candidato do Partido Rússia Justa, também fez outro comício. Outro candidato novo é o magnata Mikhail Prokhorov, um bilionário de 46 anos que é dono de um time de basquete em Nova Jersey (EUA) e é visto como um político aprovado pelo Kremlin, cuja candidatura teria como objetivo desviar as críticas de que o processo eleitoral russo é autoritário.

No final do ano passado, acusações de fraudes nas eleições parlamentares levaram milhares de manifestantes às ruas de Moscou e São Petersburgo. Muitos protestos foram reprimidos violentamente pela polícia. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.