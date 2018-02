Putin discute conflitos na Ucrânia com líderes europeus

Putin discute os conflitos na Ucrânia em um café da manhã com o presidente do país em crise, Petro Poroshenko, e importantes líderes europeus. Depois, ele ainda poderá se encontrar privadamente com o líder ucraniano. Essa é a primeira oportunidade que o presidente russo terá de discutir o confronto entre separatistas e o governo da Ucrânia no leste do país desde sua viagem à França, em junho deste ano.

Poroshenko, que conversou com Putin por telefone nesta semana, disse estar esperançoso em relação a progressos diplomáticos com o país.

A chanceler Angela Merkel, que também se encontrará com o presidente russo, disse esperar discutir o cumprimento do acordo de cessar-fogo assinado em setembro. A medida contribuiu para reduzir as hostilidades no país, mas não conseguiu impedir todos os confrontos. As sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia só devem ser retiradas caso os conflitos cheguem ao fim.

Os chefes de Estado participarão de uma reunião de dois dias, com o objetivo de aprofundar os laços econômicos e culturais entre nações da Europa e da Ásia, ao mesmo tempo em que debatem preocupações em comum. Como principais panos de fundo do encontro estão a crise da Ucrânia e os protestos em Hong Kong. Fonte: Associated Press.