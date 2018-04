Putin discutirá referendo de anexação da Crimeia amanhã no Parlamento

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, marcou um discurso para amanhã no Parlamento do país para falar sobre as questões da Ucrânia. Putin deve fazer declarações sobre o referendo da Crimeia e a incorporação ao território russo.

Hoje, o Parlamento da Rússia disse que vai aceitar a anexação da região crimeniana "rapidamente e de forma responsável". Segundo o porta-voz da Casa, Sergei Naryshkin, a parceria entre Ucrânia e Rússia deve ser mantida apesar "de algumas dificuldades temporárias".

Nesta manhã, o parlamento regional da Crimeia proclamou a península como um estado independente após o resultado final do referendo de ontem. Com 96,77%, os eleitores decidiram que a região deve se separar da Ucrânia e voltar a fazer parte do território da Rússia.

A votação dos parlamentares ocorreu após o anúncio final do referendo. Eles também decidiram nacionalizar todas as propriedades estatais da Ucrânia em território crimeniano. /AP