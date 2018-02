Putin discutirá Ucrânia com líderes ocidentais

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, irá realizar uma série de encontros com líderes ocidentais para discutir a situação da Ucrânia em sua viagem à Itália, informou o governo nesta quarta-feira.

Putin irá comparecer ao Encontro Europa-Ásia, em Milão, onde terá a primeira oportunidade para discutir a crise da Ucrânia com representantes do ocidente desde sua viagem à França em junho.

O conselheiro de relações exteriores russo, Yuri Ushakov, disse que Putin se encontrará com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, na quinta-feira e irá jantar com outros chefes de Estado. No dia seguinte, o presidente russo tomará café da manhã com líderes da Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Ucrânia e União Europeia, e o foco das discussões será a tensão entre os dois países. Uma reunião entre Putin, Merkl, Poroshenko e François Hollande durante o evento também é cogitada.

O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, disse que está esperançoso em relação ao encontro em Milão. Na terça-feira, ele conversou com Putin por telefone, para discutir as preparações para o diálogo.

Em um aparente sinal de boa fé antes da conferência na Itália, Putin ordenou que 17.600 soldados russos saiam de regiões próximas à fronteira com a Ucrânia e retornem para suas bases de origem. A Rússia espera que, com os diálogos, possa convencer os líderes ocidentais a retirar sanções impostas a sua economia.

No fim do mês passado, Merkel disse que a União Europeia ainda não considerava remover as sanções porque ainda havia combates com separatistas agindo no leste do país, apesar dos confrontos terem perdido força com o acordo de cessar-fogo assinado com a Rússia em setembro. Fonte: Associated Press.