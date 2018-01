Putin diz que condições são ruins para eleição no Iraque O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira que não consegue imaginar como as eleições iraquianas, marcadas para 30 de janeiro, podem se realizar sob a atual condição do país - ocupado por forças estrangeiras. A administração do presidente dos EUA, George W. Bush, tem planos para fixar a data em 30 de janeiro, apesar da contínua violência.