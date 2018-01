Putin diz que fim da URSS foi "enorme tragédia" O presidente da Rússia e candidato à reeleição, Vladimir Putin, disse num discurso de campanha que o fim da União Soviética foi ?uma tragédia nacional em enorme escala?. Putin, um ex-agente do temido serviço secreto soviético, a KGB, já havia elogiado o antigo império soviético anteriormente, mas nunca de forma tão direta. ?Apenas as elites e os nacionalistas das repúblicas ganharam? com a extinção da URSS, afirmou ele em discurso televisionado. A linguagem do presidente deverá causar preocupação nas 14 repúblicas que ganharam independência de Moscou há mais de uma década. Em conversas com as ex-repúblicas soviéticas, Putin vinha tentando reduzir o medo de que a Rússia ainda tivesse pretensões imperiais. Em setembro, ele havia dito que a União Soviética era ?um trem? que ?havia partido?. Em um tom bem mais incisivo, nesta quinta-feira o presidente afirmou que ?os cidadãos comuns da antiga União Soviética e do espaço pós-soviético não ganharam nada com isso (a independência). Pelo contrário, as pessoas vêm enfrentando um número enorme de problemas?.