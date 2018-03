Putin diz que incêndio em shopping foi causado por “negligência criminal”

MOSCOU - O presidente da Rússia Vladimir Putin disse nesta terça-feira, 27, que o incêndio em um shopping na cidade de Kemerovo, a 3,6 mil km de Moscou, foi causado por “negligência criminal”. Reeleito na semana passada, o mandatário visitou o local do incêndio, onde deixou flores em um memorial feito pelos familiares das vítimas. Em seguida, se reuniu com as autoridades locais.

"Nós estamos falando falando de muitas vidas perdidas", disse Putin em um encontro com ministros. "E por que? Por causa de uma negligência criminal e desleixo".

O Comitê Investigativo da Rússia, que apura crimes de grandes proporções, disse que o alarme de incêndio do centro comercial estava quebrado desde março e que um dos guardas de segurança do shopping desligou o sistema de alertas que poderiam avisar a população das chamas. Além disso, os investigadores afirmam que as saídas de emergências do shopping estavam bloqueadas na hora do incêndio. Ao todo, 64 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas, outras ainda estão desaparecidas.

Segundo testemunhas, o fogo teria começado em uma sala de cinema do shopping, de onde foi retirada a maior parte dos corpos. Em pelo menos duas salas, o teto desabou. Ao menos 13 corpos foram encontrados em uma saída de emergência que estava trancada, segundo Vladimir Chernov, vice-governador da região.

Os serviços de emergência e os bombeiros continuam procurando vítimas entre os escombros do centro comercial. Vídeos divulgados nas redes sociais mostravam pessoas pulando das janelas, tentando escapar das chamas. Em uma das imagens, um homem tentava arrebentar uma saída de emergência enquanto a escadaria pegava fogo.

Pela TV, era possível ver uma coluna de fumaça preta que subia, enquanto os bombeiros tentavam controlar o incêndio. Equipes de emergência conseguiram retirar do prédio cerca de 120 pessoas, de acordo com a agência de notícias Tass.

O incêndio começou à tarde e os bombeiros levaram 12 horas para conter o fogo. Parte do prédio de 1,6 mil m² foi completamente destruída. Segundo os serviços de emergência de Kemerovo, 43 pessoas ficaram feridas e foram atendidas em hospitais da cidade. //REUTEURS, AP e AFP