Putin diz que não quis ofender manifestantes russos O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira que sua referência às fitas brancas usadas pelos manifestantes russos como "camisinhas" não foi um insulto verbal à oposição. Em dezembro do ano passado, manifestantes começaram os protestos contra as eleições parlamentares russas, as quais eles afirmaram terem sido fraudadas pelo partido Rússia Unida do mandatário. Putin ironizou os manifestantes ao dizer que pensou serem "preservativos" as fitas brancas que eles usavam.