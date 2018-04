Putin diz que não vai tolerar 'protestos ilegais' após eleições na Rússia

MOSCOU - O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, alertou seus opositores nesta quarta-feira, 29, sobre protestos ilegais após as eleições presidenciais do próximo domingo, dizendo que não vai tolerar manifestações por "vias ilegais".

Putin, que é favorito para vencer a eleição e tornar-se presidente da Rússia pela terceira vez, criticou os planos da oposição para fazer passeatas em protesto ao que esperam ser uma "votação fraudulenta". O premiê afirmou que é "inaceitável" classificar o processo antes mesmo que ele ocorra.

O premiê afirmou que o governo de Moscou "respeitará qualquer ponto de vista, mas pede que todos ajam de acordo com os parâmetros da lei e usem apenas meios legítimos" para protestar.

As denúncias de fraudes ocorridas durante as eleições parlamentares de dezembro de 2011 - que supostamente teriam favorecido o Rússia Unida, partido de Putin - deram início a uma série de protestos no país pedindo o fim do governo da legenda, que já dura 12 anos. Por isso, ativistas atuarão como observadores na votação presidencial do domingo.