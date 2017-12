Putin diz que Rússia terá mísseis nucleares únicos no mundo O presidente Vladimir Putin disse nesta quarta-feira que a Rússia está desenvolvendo uma nova forma de míssil nuclear. De acordo com Putin, o novo sistema de mísseis é único no mundo e será posto em funcionamento em breve. "A Rússia não só investiga, mas realiza testes com sucesso de sistema de mísseis nucleares. Estou convencido de que nos próximos anos estarão em serviço e de que se trata de sistema que outras potências nucleares não terão nos próximos anos", disse Putin. Em encontro com o líder das Forças Armadas da Rússia, Putin disse que "o terrorismo internacional é uma das maiores ameaças ao país" e que continuaria com medidas para reforçar as Forças Armadas e seus componentes nucleares. "Entendemos que basta enfraquecer a atenção dada a componentes de nossa defesa, como o escudo nuclear, para que surjam outras ameaças", afirmou o presidente russo.