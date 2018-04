Maioria das obras no País está na Região Nordeste

Em valores, no entanto, os investimentos do Nordeste equivalem a pouco mais de um terço que os do Sudeste: R$ 283 bilhões contra R$ 733 bilhões. "A maior população está em São Paulo, Rio e Minas Gerais", disse o vice-presidente da Sobratema, Mário Humberto Marques. Ele lembra ainda que é na região que estão os projetos do pré-sal, que vão custar bilhões às petroleiras, especialmente à Petrobrás.

De qualquer forma, afirmou o executivo, os investimentos que serão feitos no Nordeste não são nada desprezíveis, o que ajudará a diminuir as diferenças sociais do País. /R.P.