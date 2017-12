Putin diz que terroristas no Iraque buscam prejudicar Bush O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que os terroristas buscam evitar a reeleição de George W. Bush com seus ataques no Iraque. "Os objetivos dos terroristas no Iraque não são realmente as forças de coalizão, mas, de maneira pessoal, o presidente Bush", disse Putin. Putin disse ainda estar em desacordo com Bush a respeito da invasão do Iraque. A Rússia se opôs na sua qualidade de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.