Putin e Bush ordenam revisão de tratado de desarmamento Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, George W. Bush, ordenaram a revisão do cumprimento do Tratado de redução de armamento estratégico Start-1, que expira em 2009. O anúncio foi feito pelo chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, após reunir-se hoje com a secretária de Estado, Condoleezza Rice, pouco antes do começo da cúpula do Grupo dos Oito (G8) em São Petersburgo. Lavrov disse que a revisão do Tratado de redução de armas estratégicas ofensivas "permitirá a analistas russos e americanos informar a seus dirigentes quais estratégias ficaram antiquadas, quais mantêm seu vigor e quais necessitam ser ajustadas". "Ambas as partes são conscientes da responsabilidade pela manutenção da estabilidade estratégica no mundo e esperamos que a revisão do Start-1 contribua para este objetivo e sirva aos interesses da Rússia e dos EUA", afirmou o ministro russo. A Rússia pretende convencer os Estados Unidos a substituir o Start-1, que expira em 2009, por um novo acordo bilateral de desarmamento atômico, além de impedir uma corrida armamentista no exterior. O chefe da diplomacia russa também disse que as iniciativas aprovadas neste sábado por Putin e Bush sobre a luta contra o terrorismo nuclear e a cooperação no uso pacífico da energia atômica servem ao objetivo comum de reforçar a estabilidade global. Lavrov afirmou que a cúpula do G8 discutirá hoje "uma série de assuntos relacionados com a não-proliferação das armas de extermínio", e que todos estes esforços "contribuirão para fortalecer a segurança global e evitar uma nova corrida por armamentos".