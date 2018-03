Putin e Bush reafirmam parceria pela paz Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin e dos Estados Unidos, George W. Bush, reafirmaram neste domingo, em São Petersburgo, na Rússia, a aliança estratégica entre os dois países e salientaram que as diferenças sobre a Guerra no Iraque foram sanadas. ?Os fundamentos das relações russas e norte-americanas provaram ser mais fortes que nossas divergências?, disse Putin em seu primeiro encontro com Bush desde o fim do conflito no Iraque. Perguntados sobre a possível venda de tecnologia nuclear russa para o Irã, Putin afirmou que a posição da Rússia e dos Estados Unidos sobre este assunto é muito mais próxima do que parece. ?Trabalharemos juntos com todos os nossos parceiros, incluindo os EUA, para prevenir a proliferação de armas de destruição em massa através do mundo e isto também se aplica ao Irã?, salientou Putin. Os dois países ratificaram o Acordo de Moscou, acertado no ano passado, que obriga as duas nações a reduzirem seus arsenais bélicos em dois terços. Durante a entrevista coletiva, o presidente Bush afirmou que Putin foi convidado a visitá-lo em Camp Davis, residência presidencial dos EUA, em setembro. O presidente russo ainda não confirmou a visita. Após o encontro, os dois líderes viajaram para a cidade francesa de Evian, onde participarão da reunião dos países mais ricos do mundo, o G-8.