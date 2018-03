Putin e líderes da UE discutem em cúpula comércio e energia O presidente russo, Vladimir Putin, iniciou nesta sexta-feira sua última cúpula com líderes da União Européia (UE), mas deu poucas indicações sobre avanços em relação a disputas de comércio e energia com o bloco. Diferenças sobre investimentos em mercados de energia e a relutância da Europa em apoiar a tentativa de adesão russa à Organização Mundial do Comércio (OMC) são alguns dos importantes pontos polêmicos da reunião de um dia em um antigo palácio real de Portugal. Uma disputa sobre a proibição da Rússia à importação de carne polonesa impediu o início de conversas entre os russos e a UE sobre uma parceria e um acordo de cooperação para substituir um que se encerra em dezembro. "O infame princípio da solidariedade européia funciona como um freio nas relações Rússia-UE e nos impede de avançar mais eficientemente e de resolver assuntos que preocupam os dois lados", disse o enviado especial russo para a UE, Sergei Yastrzhembsky. Autoridades de Portugal, que atualmente ocupa a Presidência rotativa da UE, procuraram diminuir as expectativas sobre a reunião, lembrando das eleições parlamentares na Rússia em dezembro e nas presidenciais, em março. "Caracterizaria a cúpula como uma transição", disse esta semana o chanceler português, Luis Amado. Este deve ser o último encontro UE-Rússia para Putin, já que ele deixa o cargo em maio. (Com reportagem de Oleg Shchedrov e Axel Bugge)