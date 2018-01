Putin é o 1º líder russo a visitar o Vietnã O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está em Hanói para uma visita histórica destinada a reforçar os laços de cooperação econômica e militar negligenciados após a derrocada soviética. No encontro, o presidente vietnamita, Tran Duc Luong, e Putin firmaram um acordo de cooperação estratégica, um movimento que une o Vietnã ao ex-aliado, que pode fortalecer a Rússia. Putin pretende discutir o futuro de uma estratégica base russa no Vietnã. A visita de Putin é a primeira realizada por um líder russo, apesar de as duas nações sustentarem laços diplomáticos há meio século. "Seria uma idéia boba e indesculpável perder o potencial de um relacionamento que existiu entre os nossos países", disse Putin. Luong concordou dizendo que eles estão "a procura de caminhos que elevem a economia, o comércio e a tecnologia", acertando assim uma nova relação entre os dois países. "O Vietnã não só precisa manter o seu exército militarmente, mas modernizar armas, equipamentos e tecnologia", disse Putin. Os líderes vietnamitas pretendem renovar aquela que um dia representou uma parceria estratégica entre os dois aliados da Guerra Fria. As relações bilaterais, no entanto, afundaram após o colapso da União Soviética, que durante a Guerra do Vietnã supriu o país com armamento e ajuda econômica. O Vietnã é a segunda parada de Putin pela Ásia numa viagem que busca impulsionar as influências da Rússia na região.