Putin e patriarca ortodoxo enviam mensagem a fiéis O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o patriarca da Igreja Ortodoxa russa, Alexy II, enviaram nesta segunda-feira mensagens aos fiéis, ao mesmo tempo em que igrejas de todo o país celebravam missas na véspera do Natal ortodoxo. "Este feriado invariavelmente traz paz, amor, benevolência e esperança às casas de milhões de pessoas", disse Putin, segundo um comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do Kremlin. "Isto fortalece os padrões morais em nossa sociedade, sustenta a vontade dos cidadãos russos no caminho da união e da concordância", diz o comunicado de Putin, que passa férias numa estação de esqui nos Montes Urais. Alexy II, por sua vez, recupera-se de uma internação por hipertensão, mas deverá celebrar uma missa no fim da noite de hoje na Catedral do Cristo Salvador, em Moscou.