Putin e Poroshenko fazem reunião privada em Minsk

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, se reuniram sozinhos após quatro horas de conversas das quais participaram também autoridades da União Europeia, da Bielorrússia e do Casaquistão, segundo informações do Kremlim. Não foram divulgados detalhes sobre o encontro privado de Putin e Poroshenko.

No início do dia o grupo de líderes da região realizou um debate público na capital da Bielorrússia, Minsk. Durante esse evento Putin ameaçou descartar acordos comerciais preferenciais com o governo ucraniano se Poroshenko seguir adiante com os planos de reforçar as relações com a UE. O objetivo da reunião era destacar a necessidade de um fim para o derramamento de sangue na Ucrânia.

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, afirmou que mais reuniões podem ser realizadas amanhã. "Com certeza todos nós gostaríamos de uma solução", incluindo um cessar-fogo e "o início de um diálogo na Ucrânia com todos os lados do conflito", disse Lukashenko. "Mas apenas a realização da reunião de hoje já é um sucesso, um passo na única direção correta", acrescentou.

Segundo Lukashenko, Minsk vai se tornar um "palco regular" para negociações entre Moscou, Kiev e a Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE, na sigla em inglês). Fonte: Dow Jones Newswires.