Putin e Poroshenko terão encontro no próximo dia 26 O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai se reunir com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, em Minsk, capital da Bielo-Rússia, no próximo dia 26, para discutir uma solução diplomática para o conflito iniciado há quatro meses no leste ucraniano, segundo o Kremlin.