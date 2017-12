Putin e Villepin pedem que Irã suspenda enriquecimento de urânio O presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro francês, Dominique de Villepin, pediram hoje ao Irã que suspenda totalmente as atividades de enriquecimento de urânio. O regime de Teerã retomou ontem parte de suas atividades nucleares, que estavam suspensas, nas instalações de Natanz, perto da usina de Isfahan, na região central do país. O comunicado conjunto divulgado pelo Kremlin afirma: "Rússia e França pedem ao Irã que cumpra plenamente a resolução de fevereiro e as demandas do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), incluindo a plena suspensão de toda atividade relacionada ao enriquecimento e processamento de urânio". A nota oficial emitida após o encontro entre Putin e Villepin acrescenta que ambos os países "reconhecem o direito legítimo do povo iraniano de desenvolver e empregar em seu benefício um programa energético nuclear seguro e estável em condições que garantam seu caráter pacífico". O comunicado ressalta que, quando o Irã dissipar as dúvidas da comunidade internacional, "abrirá o caminho à cooperação internacional necessária para desenvolver tal programa". Contudo, Moscou e Paris defenderam o início em breve de negociações sobre um tratado que proíba a produção de materiais físseis com fins militares e confirmaram seu respaldo à moratória que rege este terreno. "As partes instam todos os Estados a cooperar na luta contra a ameaça do terrorismo nuclear e radiológico" e destacam que o regime de não-proliferação nuclear é a "pedra angular do sistema de segurança multilateral". Putin e Villepin pediram a todos os Estados que cumpram suas obrigações dentro do Tratado de Não-Proliferação (TNP) de armas nucleares e do acordo com a AIEA sobre garantias. Os dois dirigentes exigiriam também a criação de medidas eficazes para evitar o tráfico ilegal de equipamentos, tecnologias e materiais nucleares.