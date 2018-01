Putin encerra visita a Índia O presidente russo Vladimir Putin visitou uma empresa de softwares e assistiu a uma exibição de aviões militares em uma área do sul da Índia dedicada à tecnologia, encerrando uma visita de Estado de três dias para fortalecer as relações bilaterais econômicas e comerciais entre os países. "Foi uma visita proveitosa de todos os pontos de vista", declarou o embaixador da Índia na Rússia, Kanwal Sibal, após Putin ter embarcado para a Turquia. Putin assinou uma declaração conjunta com o primeiro-ministro Manmohan Singh e apoiou a intenção hindu de converter-se em membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.