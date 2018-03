Putin faz 50 anos O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta segunda-feira milhares de mensagens e presentes de seus seguidores, amigos e de chefes de Estado em virtude de seu 50º aniversário. Putin participa da cúpula da Comunidade de Estados Independentes (CEI, ex-membros da União Soviética) em Chisinau, capital da Moldávia, onde líderes das repúblicas também lhe ofereceram presentes. No que pode ser considerado um forte sinal de paz, o presidente da Geórgia, Eduard Shevardnadze, presenteou Putin com um desenho feito por ele mesmo intitulado "O sonho de uma mãe". Rússia e Geórgia passaram por um período de alta tensão devido às incursões da guerrilha chechena em território russo, passando por terreno georgiano. Até o momento, segundo o Kremlin, Putin decidiu conservar duas das lembranças recebidas: um ícone de São Vladimir, presenteado pelo patriarca ortodoxo de Moscou, Alexio II, e um pequeno globo terrestre enviado por um garoto da Sibéria no qual está escrito o desejo de que a Rússia se converta "no país mais belo do mundo".