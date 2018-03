Putin faz crítica velada a EUA e Grã-Bretanha O presidente da Rússia, Vladimir Putin, entrou nesta sexta-feira para o coro de países críticos da postura belicista dos Estados Unidos em relação ao Iraque, ao dizer que o aumento da agressividade por parte de "alguns países" acabou com o equilíbrio geopolítico do mundo. As declarações de Putin, feitas durante um encontro com militares de alta patente às vésperas de um importante feriado em homenagem às Forças Armadas da Rússia, vêm à tona apenas um dia depois de seu ministro das Relações Exteriores, Igor Ivanov, ter acusado Estados Unidos e Grã-Bretanha de tentarem pressionar os inspetores de armas da Organização das Nações Unidas (ONU) a encontrar um pretexto para o início de uma guerra contra o Iraque. As críticas da Rússia ao modo como George W. Bush, o presidente dos EUA, vem conduzindo a crise iraquiana aumentou nas últimas semanas, apesar de diplomatas e políticos norte-americanos acreditarem que, no fim, Moscou não se oporá a Washington em sua tentativa de obrigar Saddam Hussein a abdicar das armas de destruição em massa supostamente em seu poder. "A situação geopolítica no mundo é muito complexa", comentou Putin, segundo a agência de notícias Interfax, durante cerimônia realizada no Kremlin para marcar o Dia do Defensor da Pátria, o antigo Dia do Exército Soviético, que será celebrado no domingo. "O equilíbrio de forças foi evidentemente violado. A nova estrutura de segurança ainda não foi criada", disse Putin. "Porém, não podemos deixar de observar como motivo de preocupação o aumento da agressividade em forças influentes de alguns países do mundo, e a diminuição da efetividade das instituições que deveriam manter a segurança global e solucionar conflitos." Assim como Ivanov, Putin não citou Estados Unidos e Grã-Bretanha explicitamente, mas o contexto deixava claro que os dois países foram os alvos da declaração.