Putin faz visita surpresa à Chechênia O presidente Vladimir Putin fez hoje uma visita surpresa à Chechênia onde, segundo o governo, as forças rebeldes estão sendo controladas. Apesar disso, as tropas russas têm sofrido constantes perdas na região. Em sua primeira visita oficial à região, desde que foi eleito, Putin levou flores ao local onde 84 soldados russos morreram numa emboscada realizada por rebeldes chechenos em março do ano passado. Putin também inspecionou a unidade militar especial nas proximidades da cidade de Khatuni e depois se encontrou com os oficiais da base de Khankala, a leste de Grozny. O presidente russo afirmou que foi ao local para discutir o financiamento da ação militar na região. ?Na realidade, um dos problemas que precisamos discutir hoje é precisamente a liberação de recursos, o apoio material e o pagamento aos combatentes?, afirmou à televisão russa RTR. Alguns dos soldados que foram contratados para a missão na Chechênia ainda não receberam seus soldos.