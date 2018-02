Putin inaugura academia com ator Steven Seagal O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convidou o ator americano de filmes de ação Steven Seagal para inaugurar uma academia de artes marciais em Moscou. O site oficial do Kremlin anunciou que a visita do ator, cujos filmes são muito populares na Rússia, tem o objetivo de 'estimular as crianças a praticar exercícios físicos'.