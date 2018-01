Putin inaugura monumento a Vladimir I, cristianizador da Rússia

MOSCOU - O presidente russo, Vladimir Putin, inaugurou nesta sexta-feira, 4, na frente do Kremlin, um monumento a Vladimir I, que cristianizou em 988 a Rus de Kiev, reino eslavo considerado precursor do atual Estado russo.

Por ocasião do Dia da União, o feriado nacional que substituiu o 7 de novembro - aniversário da Revolução Bolchevique -, Putin destacou a grande importância para todos os russos da primeira estátua erguida em homenagem a São Vladimir no país.

"Este monumento é em memória de nosso importante antepassado, considerado santo, líder e guerreiro, além de fundador espiritual do Estado russo", disse Putin, em meio a uma nevasca.

O presidente lembrou que Vladimir, que governou o reino medieval com capital em Kiev desde 972 até sua morte em 1015, passou à história tanto como "um conquistador quanto defensor do território russo". A cerimônia de inauguração também teve a participação do primeiro-ministro russo, Dimitri Medvedev; da viúva do prêmio Nobel de Literatura Alexandr Solzhenitsyn, Natalia Solzhenitsyn; e do patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, que consagrou o monumento.

A instalação esteve cercada de polêmicas, já que protestos obrigaram o adiamento da inauguração em um ano, que aconteceria quando a morte do príncipe completou um milênio, e a mudança de local, que seria inicialmente a porta da Universidade de Moscou. Após uma pesquisa feita com a população, optou-se por fazer um monumento de 16 metros de altura na Praça Borovitskaya, situada em frente ao Kremlin e não muito longe do Rio Moscou, olhando à Catedral de Cristo Salvador.

Vladimir é um personagem crucial na história russa, já que adotou a fé cristã ao se batizar na Península da Crimeia, por influência de sua avó Olga e para se casar com Ana, a irmã do imperador de Constantinopla, Basílio II. / EFE