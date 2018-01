Putin inicia reforma política na Rússia O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pôs em andamento sua proposta de reforma política, enviando ao Legislativo um projeto de lei que muda o sistema eleitoral, abolindo a eleição direta dos governadores regionais, que passariam a ser nomeados pelo presidente e ratificados pelas assembléias locais - medida que, segundo críticos, fortalecerão a centralização do poder na Rússia. O Partido Rússia Unida, ligado ao governo, tem mais de 300 das 450 vagas na câmara baixa do Parlamento, a Duma, e deverá aprovar a proposta rapidamente. Putin apresenta seu projeto como uma reação necessária à recente onda de ataques terroristas na Rússia, dizendo que um governo forte é necessário para evitar novas ameaças. Mas a oposição diz que o fim das eleições para governador e do voto distrital para o Parlamento poderão representar um golpe de morte contra a democracia russa.