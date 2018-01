Putin inicia seu segundo mandato O presidente russo Vladimir Putin iniciou oficialmente hoje o seu segundo mandato, com uma cerimônia solene em um salão do Kremlin, quase dois meses depois de ter sido reeleito. Minutos depois de o relógio da torre Spassky do Kremlin indicar meio-dia, Putin jurou, com a mão direita sobre a constituição, servir ao seu país. O presidente foi reeleito com mais de 70% dos votos, sem que nenhum de seus adversários tenha ultrapassado 15% da preferência da população.