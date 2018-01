Putin mudará todo o sistema de segurança russo O presidente russo, Vladimir Putin ordenou hoje uma reformulação drástica do sistema de segurança país, após uma série de atentados. O líder russo anunciou a criação de uma agência centralizada para combater o terrorismo. "Precisamos de uma única organização capaz não apenas de lidar com ataques terroristas mas também de impedi-los, acabar com criminosos em seus esconderijos e no exterior, se necessário." Putin também passará a nomear governadores regionais, que atualmente são eleitos. Além disso, uma comissão federal será criada para estudar a região norte do Cáucaso.