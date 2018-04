Putin nega envolvimento russo na crise do Quirguistão O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, negou que Moscou tenha qualquer envolvimento na tormenta política que teria levado à queda do governo do Quirguistão. "Nem a Rússia nem este humilde súdito nem nenhum funcionário russo teve qualquer tipo de relação com esses eventos", afirmou o homem forte de Moscou à agência de notícias RIA Novosti.