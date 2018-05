Putin nega que serviço secreto russo mate traidores O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que os serviços especiais do país abandonaram a prática da era soviética de matar traidores. Respondendo a uma pergunta sobre se ele já havia ordenado que os serviços especiais assassinassem traidores, Putin disse, durante uma sessão transmitida ao vivo pelas televisão e rádios estatais, que tal prática foi encerrada junto com a União Soviética. Ele também declarou que o "animal" que traiu os dez espiões russos que foram detidos nos Estados Unidos neste ano não vai viver com felicidade.