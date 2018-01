Putin nomeia tecnocrata para cargo de primeiro-ministro O presidente da Rússia, Vladmir Putin, nomeou Mikhail Fradkov, um tecnocrata com experiência em tributação e ex-ministro de comércio, para o cargo de primeiro-ministro. O anúncio foi feito por Putin nesta segunda-feira (01) durante encontro com parlamentares do partido dominante pró-Kremlin, seis dias depois da demissão do chefe de gabinete anterior, Mikhail Kasyanov. "Nós enfrentamos desafios que são difíceis de superar", disse Putin em declarações transmitidas pela televisão momentos depois da reunião com os parlamentares no Kremlin. O anúncio encerra uma semana repleta de especulações sobre quem seria o escolhido por Putin para chefiar seu gabinete em um momento no qual ele busca a reeleição em votação prevista para o próximo dia 14. A escolha de Fradkov, de 53 anos, não era esperada pelos analistas políticos russos. A demissão de Kasyanov menos de um mês antes das eleições presidenciais também foi fonte de surpresa. "Afirmo com prazer que nossas opiniões coincidiram", prosseguiu Putin ao término da reunião. Até então, Fradkov vinha desempenhando a função de representante da Rússia na União Européia (UE), em Bruxelas. Analistas consideram que o fato de Fradkov ser um especialista em tributação indica que a agenda de um eventual próximo mandato de Putin estará centrada na disciplina fiscal. Putin disse na semana passada que pretendia mostrar a seus eleitores qual direção deseja para o país com sua reeleição. De acordo com Putin, a pessoa indicada para o cargo precisaria ser "extremamente profissional e com boa experiência nos diversos setores de atividade do Estado". O presidente destacou que Fradkov é bem versado em questões econômicas, já trabalhou no setor de segurança e "obteve experiência no combate à corrupção" quando foi ministro de comércio. A escolha de Putin deverá ser votada na Duma, mas não há dúvidas de que Fradkov obterá aprovação na casa, onde o governo detém maioria. Em reação ao anúncio, a Bolsa de Valores de Moscou fechou em alta, com o RTS, principal índice desse mercado, subindo 2,8%, para 688,72 pontos. Os investidores consideraram positiva a indicação de Mikhail Fradkov para o cargo de primeiro-ministro. As companhias estatais e concessionárias ligadas ao governo se beneficiaram da notícia. Um analista de mercado comentou que a indicação de Fradkov deveria ser positiva para as ações e papéis da dívida russa, já que, aparentemente, Fradkov é um liberal e com experiência econômica.